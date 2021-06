“¡Ya volví!”: Alcalde Dau dio negativo para COVID-19

Recordemos que una vez conoció su diagnóstico, Dau señaló que no tenía síntomas y por prevención estaría aislado en su vivienda. Lea también: Alcalde de Cartagena William Dau tiene COVID-19

Y este jueves 10 de junio, en diálogo con El Universal, expresó que se sentía bien de salud y estaba a la espera de una nueva prueba para detectar si continuaba o no como portador del COVID-19.

“Yo me siento bien. Todo bien. Tengo que esperar a que se me desaparezcan los síntomas y me salga negativa la prueba. Me hicieron una antier y salió positiva. Mañana temprano me vienen a hacer otra y ya espero que esta si salga negativa”, dijo Dau a este medio.

Con el esperado resultado negativo para COVID, el mandatario volverá a tomar las riendas de la Alcaldía de Cartagena que permanecieron a cargo del secretario del Interior, David Múnera.