“Yo vi cómo la mataron”: confesión luego de presenciar un crimen en Cartagena

Constantemente repito una frase: la vida es un momentico, se te puede ir en un abrir y cerrar de ojos. Pero es tan inimaginable el morir, que veía esa frase tan lejana, irrealizable, hasta ese día que escuché tres disparos.

Por un momento pensé que era una simple pólvora, a lo que popularmente le llaman ‘tiritos’, pero no. Eran sonidos de bala, a escasos metros de mí. Parecía irreal, no creía lo que mi ojos veían, pues pensé que jamás presenciaría un hecho así. Y allí estaba yo, viendo cómo le arrebataban la vida a alguien, sin poder hacer nada, sintiéndome inútil, con la manos amarradas, sin poder hacer nada por ella.

Si alguien me pregunta cómo fue, para mí no sería una pregunta fácil de responder. Decir que el escenario fue horrible es quedarme corto, pensar que ese grito fue lo único que pudo salir de su boca antes de desplomarse y partir de este mundo, me deja sin palabras. Mi mente todavía no lo procesa, fue ensordecedor, totalmente escabroso y quedará marcado en mi mente para siempre.

Unos minutos después de que ese hombre jaló el gatillo, como si fuera algo muy común, y se subió a esa moto sin ni siquiera mirar atrás, yo me congelé. No sé cómo explicarlo, pero sentía que no me corría la sangre por las venas. Hice lo que cualquier otra persona haría, buscar un lugar en el cual resguardarse por su seguridad. Las palabras casi no podían salir de mi boca, y no fui capaz de acercarme a ver a la mujer tendida en el piso.

Lo único que pasaba por mi mente era el deseo de que el sicario hubiese fallado y que ella pudiera sobrevivir, pero lamentablemente poco después se regó la noticia de que la joven mujer era una víctima más de los sicariatos que vienen ocurriendo uno tras otro en Cartagena.

No la conocía, no sabía su nombre, ni si tenía hijos, padres, hermanos; pero no la podré olvidar, ni mucho menos el llanto desgarrador de sus familiares cuando se acercaron a la escena del crimen.

No solo no la podré olvidar, su muerte también me ha dejado secuelas. Siempre estoy atento a mi alrededor, a toda persona que se me acerca, cualquier sonido inesperado me asusta y ahora creo que en cualquier momento podría presenciar un hecho parecido. Al sujeto que la asesinó tampoco podría reconocerlo, no pude ver bien su rostro y además creo que el impacto emocional ha hecho que mi mente bloquee ese recuerdo.