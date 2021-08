Día Mundial del Mosquito: ¿cómo protegerse de las picaduras?

Dr. Helge Kampen, jefe de laboratorio de Infectología del Instituto Friedrich Löffler.

Quien no sepa dónde radica el problema, puede considerarse afortunado. Dicen que hay personas que logran pasar la temporada estival sin más que una o dos picaduras de mosquito. Yo no me cuento entre ellas. En una ocasión, en Washington, me picaron más de 30 veces en una pierna durante un breve paseo. Por lo menos, en esas latitudes los mosquitos no suelen transmitir enfermedades graves. Pero no fue nada agradable.

¿Existen realmente personas de “sangre dulce”, especialmente atractivas para los mosquitos? ¿Protege el ajo de estos insectos? ¿Sirve de algo untarse las picaduras con pasta dental? Y ¿por qué no sería bueno pensar en acabar de una vez por todas (con el perdón de los ecologistas) con esas diminutas bestias?