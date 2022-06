El peruano que fotografía el espacio exterior desde el techo de su casa

“Mi pasión por la astrofotografía parte de tres experiencias. La primera se remonta a hace 28 años, cuando pude ver por primera vez los cráteres de la luna con un telescopio desde el jardín de mi casa. Esa experiencia me marcó y me dejó totalmente asombrado. Esos momentos despertaron en mí una gran curiosidad por el cosmos y sus misterios”, narra Spiers.

Me sentí asombrado de poder ver una imagen tan cercana y detallada de algo tan lejano. Inmediatamente, me invadió una sensación de ansiedad por querer descubrir y ver más en el cielo. Les garantizo que esta sensación de asombro se repite con cada objeto que uno logra ver o fotografiar.

Nebulosa de Orión, captada por Guillermo Spiers, a 1300 años luz de distancia.

Astrofotoperú, su universo

Así se llama el portal web que creó Guillermo Spiers para promover la astrofotografía en Perú y en el mundo, no solo como un hobbie, sino como un arte. A través de las redes sociales difunde lo que llama una “muestra de arte”.

“AstroFotoPerú nace por la urgencia de compartir una experiencia que para mí era indescriptible: explorar el universo desde mi propia casa. Esto era algo completamente nuevo y desafiaba lo que para muchos era imposible. Después de ver los colores y formas que hay en el espacio, uno queda convencido de que la belleza natural no solo se encuentra en la Tierra. El cosmos está lleno de colores, estructuras e historia que no todo el mundo conoce. Me sentí en la obligación de compartir las maravillas que atrapaba con mi equipo. Estoy seguro de que he podido inspirar a muchos a hacer lo mismo, y eso me alegra muchísimo. Estoy orgulloso de hacer un aporte cultural y artístico para mi país”, expresa el peruano.

¿Qué se necesita?

“Se necesita equipo, por supuesto, principalmente una cámara y un telescopio. También es necesario conocer el cielo nocturno, manejar software (tanto de captura como de revelado fotográfico), ser organizado, planificado y paciente. Detrás de una astrofotografía hay mucha planeación. Desde elegir la fecha ideal (de acuerdo con la fase lunar), elegir el punto, consultar pronósticos, tener la lista de objetos a capturar (para aprovechar al máximo el tiempo disponible durante la noche), calcular el encuadre de cada objeto de acuerdo con el equipo, tamaño del sensor, etc.”, explica Spiers.

Y agrega: “Por otro lado, uno debe alejarse de las grandes ciudades para evitar la contaminación lumínica y poder ubicarse bajo cielos muy oscuros, donde la visibilidad del cielo es mucho mejor. Ello implica, por supuesto, manejar varios kilómetros fuera de la ciudad y, dependiendo del lugar al que uno vaya, puede ser necesario acampar y aguantar frías noches de invierno.

¿Qué equipo utilizar y cuánto ha gastado Spiers?

El peruano cuenta que tiene tres telescopios. “Esto realmente se vuelve una obsesión, así que ¡cuidado!”, advierte en medio de sus risas. “El primer telescopio es un Celestron EDGE de 203 mm de apertura y 2032 mm de distancia focal (f10) que utilizo esencialmente para hacer fotografía lunar, planetaria y solar. El segundo telescopio es un Celestron RASA de 203 mm de apertura, y 400 mm de distancia focal (f2) que utilizo para hacer fotografía de espacio profundo”.

El tercer visor de Spiers es un telescopio solar Daystar SS80 de 40 mm de apertura y 1400 mm de distancia focal (f17.5), que utiliza única y exclusivamente para ver el Sol (no se puede usar para ver otro tipo de objetos). Estos telescopios filtran la luz solar de tal manera que permiten ver la cromosfera, llamaradas, y detalles increíbles del astro amarillo.

“Los tres equipos descansan de manera independiente sobre una montura Skywatcher EQ6r Pro. Cada telescopio tiene un peso y dimensiones distintos, así que la montura debe ser preparada de manera independiente para soportar y manejar cada uno. En total, entre los tres equipos me habré gastado unos 12 mil dólares. Ello, considerando gastos de envío e impuestos (estos equipos no se pueden adquirir en Perú). A través de los años, he ido adquiriendo los equipos y accesorios. Poco a poco no duele tanto (risas)”, precisa Spiers.