El reloj biológico influye en el empeoramiento nocturno del asma

Desde hace cientos de años, se sabe que los síntomas del asma empeoran por la noche. Ahora, un equipo internacional de científicos ha descubierto que el reloj biológico (circadiano) del cuerpo juega un papel esencial, un hallazgo que podría tener importantes implicaciones tanto para el estudio de esta enfermedad como para su tratamiento. Lea aquí: En el mundo, alrededor de 340 millones de personas sufren de asma

Los detalles del estudio, liderado por científicos de Brigham and Women’s Hospital (Boston, Massachusettes) y de la Oregon Health & Science University, se publican este lunes en la revista The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).