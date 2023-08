Es un error llamar “azul” a la luna de esta noche, ¿por qué?

No obstante, se trata de la segunda luna llena en un mes -la primera fue el 1 de agosto- , razón por la que recibe el nombre de azul, aunque nada tiene que ver con el color, así que quien pretende observar una luna teñida, probablemente quedará decepcionado.

Una luna azul, que no es azul

Las lunas azules son fenómenos poco habituales, ya que las lunas llenas suelen ocurrir solo una vez al mes, aunque “ninguna de estas definiciones tiene que ver con el color de la luna, por lo que la luna azul no se verá realmente azul”, añadió el informe.

Una superluna es una luna llena grande y brillante.

Una luna traidora

Es posible que la definición de la luna azul sea un error de traducción relacionado con antiguas festividades religiosas cristianas. Según la NASA, la primera referencia a este fenómeno se encontró en un panfleto publicado en 1528 que decía en inglés antiguo: “the mone is blewe”.

“Algunos escritores especulan que ‘blue’ (azul en inglés) viene de ‘belewe’” que significaba “traidor” en inglés antiguo, mientras que “mone” sería “moon” (luna en inglés). Por lo tanto, la frase podría haber significado “la luna es traidora, y que el nombre hace referencia a cómo una luna extra en una estación confundía o ‘traicionaba’ las fechas de Cuaresma y Pascua”, señaló la publicación de la agencia espacial.

Próxima superluna azul -o traidora- será en 2037

Se calcula que una luna azul ocurre en promedio cada dos años, aunque no siempre es así. La última ocurrió en agosto de 2021 y la próxima será en 2026. No obstante, la combinación de los conceptos, es decir, la superluna azul, es un evento astronómico aún más raro, el cual no volverá a ocurrir hasta el 2037.

El astrónomo italiano Gianluca Masi, fundador del Proyecto Telescopio Virtual, ya había intentado observar la primera superluna a principios de mes, pero las nubes estropearon sus planos de transmisión en directo. Ahora, Masi espera que esta vez el cielo esté más despejado para poder captar la superluna azul brillando sobre la Basílica de San Pedro del Vaticano.

Si el tiempo lo permite, los observadores y aficionados a la astronomía podrán observar este fenómeno astronómico con sus propios ojos.