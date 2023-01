¡Increíble! Descubren dos estrellas enanas donde un año dura 20 horas

Astrofísicos de las universidades de Northwestern y California en San Diego han descubierto el sistema binario enano ultrafrío más estrecho jamás observado. Las dos estrellas están tan cerca que tardan menos de un día terrestre en girar una alrededor de la otra, es decir, el “año” de cada estrella dura sólo 20,5 horas.

El sistema recién descubierto, denominado LP 413-53AB, está compuesto por un par de enanas ultrafrías, una clase de estrellas de muy baja masa que son tan frías que emiten su luz principalmente en el infrarrojo, lo que las hace completamente invisibles para el ojo humano. No obstante, son uno de los tipos de estrellas más comunes del Universo. (Se detuvo el núcleo interno de la Tierra, ¿cómo nos afectará?)

Hasta ahora, los astrónomos sólo habían detectado tres sistemas binarios enanos ultrafríos de periodo corto, todos ellos relativamente jóvenes (hasta 40 millones de años). Se calcula que LP 413-53AB tiene miles de millones de años –una edad similar a la de nuestro Sol–, pero su período orbital es al menos tres veces más corto que el de todas las binarias enanas ultrafrías descubiertas hasta ahora.

“Es emocionante descubrir un sistema tan extremo –afirma en un comunicado Chih-Chun “Dino” Hsu, astrofísico de Northwestern que dirigió el estudio–. En principio, sabíamos que estos sistemas deberían existir, pero aún no se había identificado ninguno”.

Hsu, investigador postdoctoral en física y astronomía en el Weinberg College of Arts and Sciences de Northwestern y miembro del Center for Interdisciplinary Exploration and Research in Astrophysics (CIERA) de la Northwestern, ha presentado esta investigación en la 241ª Reunión de la Sociedad Astronómica Americana. Comenzó este estudio cuando era estudiante de doctorado en la Universidad de California en San Diego, donde fue asesorado por el profesor Adam Burgasser.

Su hallazgo

El equipo descubrió por primera vez el extraño sistema binario mientras exploraba datos de archivo. Hsu desarrolló un algoritmo capaz de modelizar una estrella a partir de sus datos espectrales. Analizando el espectro de la luz emitida por una estrella, los astrofísicos pueden determinar su composición química, temperatura, gravedad y rotación. Este análisis también muestra el movimiento de la estrella a medida que se acerca y aleja del observador, lo que se conoce como velocidad radial.

Al examinar los datos espectrales de LP 413-53AB, Hsu observó algo extraño. Las primeras observaciones captaron el sistema cuando las estrellas estaban aproximadamente alineadas y sus líneas espectrales se superponían, lo que llevó a Hsu a creer que se trataba de una sola estrella.