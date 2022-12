Mujer tuvo sexo con un delfín: el experimento de la NASA que salió mal

La zoofilia es una desviación sexual cometida por humanos que tienen relaciones con animales. Rumores de prácticas así perviven en ciertas regiones del Caribe colombiano; sin embargo, este caso puntual que involucra a la NASA y a un grupo de científicos ocurrió en 1960, cuando la agencia espacial desarrolló un experimento que buscaba crear una comunicación entre humanos y tres delfines, Sissy, Pamela y Peter. (Lea: ¿Por qué no se puede tomar Coca-Cola en el Espacio?)

Según el medio, como ambos ya pasaban mucho tiempo juntos, Peter quería mucho más a Howe que a los demás investigadores, llegando hasta el punto de unirse tanto a ella haciendo movimientos contra su cuerpo como muestras de deseo sexual. Los investigadores aseguran que cuando esto sucedió, lo que hizo Margaret fue comenzar a masturbar al delfín, en vez de llevarlo a donde se encontraban las hembras de su especie.

“Luego de conocerse esto, Margaret Howe expresó lo siguiente ante la opinión pública: ‘No fue algo sexual por mi parte, tal vez sí sensual. Me pareció que estrechaba el vínculo, no por la relación sexual, sino por no tener que seguir avanzando. Eso es realmente todo lo que era, o estaba allí para conocer a Peter, y eso era parte de Peter’”, develó Caracol.