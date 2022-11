No se pierda el eclipse lunar en la madrugada, no verá otro hasta 2025

Si le gusta observar el cielo y sus fenómenos no puede perderse, en la madrugada de este 8 de noviembre, el último eclipse total lunar del año porque como explica Alphonse Sterling, astrofísico del Marshall Space Flight Center de la NASA, en el blog de la agencia espacial: “Deben aprovechar porque el próximo eclipse lunar total será en 2025”. (Lea: Esta es la fecha del fin de nuestro mundo y de la muerte del Sol)

Malory Agudelo Vásquez, divulgadora del Planetario de Medellín, cuenta que este será un eclipse largo (de cerca de seis horas), pero que en Colombia se verá parcialmente. “Aquí vamos a ver inicialmente una parte de la Luna que empieza a verse oscura como si tuviéramos una galleta mordida y cuando entra en esa sombra más oscura —que se llama umbra— se pondrá oscura del todo, pero por la dispersión de la luz que provoca la atmósfera de la Tierra, se pondrá rojiza”.

Ese fenómeno es conocido como la dispersión de Rayleigh, llamado así por el físico británico del siglo XIX, Lord Rayleigh. Esa es también la razón de los amaneceres y atardeceres rojos. “La luz del Sol choca con los gases de la atmósfera terrestre y, debido a su longitud de onda más larga la luz roja no se dispersa fácilmente. Parte de esa luz roja se refracta, o se desvía, a medida que atraviesa la atmósfera de la Tierra y termina brillando en la Luna con una luz roja fantasmal”, aclaran desde la Nasa.

¿A qué hora?

Agudelo recomienda estar atentos desde las 2:00 de la mañana. La NASA confirmó que el eclipse parcial comenzará a las 3:09 a.m., con la totalidad comenzando a las 4:16 a.m. y terminando a las 5:42 a.m., luego se reanudará y durará hasta las 6:49 a.m. (por eso aquí no se verá completo porque a esa hora ya el cielo está muy iluminado y ya estará la Luna en el horizonte).

Para la divulgadora es ideal escoger un lugar alejado de contaminación lumínica y no se necesita telescopio (aunque si lo tiene, mejor), se verá a simple vista si el cielo está despejado. Y ojo, porque va a ocurrir algo interesante: Urano va a estar en oposición, en línea recta con la Tierra y el Sol.