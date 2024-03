Redescubren, después de 111 años, un escarabajo endémico de Colombia

En el siglo XIX, cuando las expediciones biológicas empezaron a ser importantes a nivel mundial y a ser consideradas la mejor base de datos de la biodiversidad, Colombia todavía no había avanzado lo suficiente en cuanto a los protocolos de captura, etiquetado y preservación de las especies recolectadas pese a todo lo que debía y podía aportarle a la ciencia en esa materia, por lo que muchos ejemplares de fauna y flora terminaban siendo trasladados a museos naturales en Estados Unidos o Europa. Lea también: Científicos estudian relación entre perros y el estrés

Entre muchos de esos casos, hoy se rescata la historia del escarabajo Chalcochlamys dohrni, que fue encontrado y descrito por primera vez en 1898, y trasladado su holotipo (primer ejemplar físico de un organismo portador del nombre científico) al Museo Stettiner en 1918.

Sin embargo, tal y como cuentan en el Instituto Humboldt, durante la Segunda Guerra Mundial ese museo específico también resultó ser víctima de los bombardeos y los incendios típicos del conflicto, así que gran parte de su colección biológica quedó convertida en ceniza, y bueno, la que no, fue trasladada al museo del Instituto de Zoología de la Academia Polaca de Ciencias (ZMPA), ubicado en Varsovia (Polonia).

“Desde entonces, allí se conserva el ejemplar tipo del escarabajo Chalcochlamys dohrni, un macho, único en el mundo y por cuyo etiquetado, escrito a mano en la época, se creía que había sido encontrado en ‘Sta. Rosa, New Granada’, es decir, podía haberse hallado en Santa Rosa de Osos (Antioquía), Santa Rosa de Cabal (Caldas) o Santa Rosa (Cauca)”.

Entonces para saber el sitio exacto en el que había sido encontrado no había nada qué hacer, o al contrario, había mucho —si se consideran las posibles expediciones a esos tres territorios, lo cual significaría un gasto muy grande en recursos—, pues durante todo este tiempo, durante estos 111 años, no se tenía noticia de un nuevo registro, como si el animal fuera invisible o se hubiese extinguido, algo que no es ajeno si se piensa en la historia del Atlapetes blancae o montañerito paisa, un pájaro que parecía vivir más en el imaginario de los antioqueños que en la Antioquia misma, hasta que en el 2018, después de 47 años de haber sido visto por primera y única vez, un aficionado se lo encontró en San Pedro de los Milagros.

El escarabajo Chalcochlamys dohrni lo encontró Jhon César Neita Moreno, curador de la Colección de Entomología del Instituto Humboldt, que ha dedicado su vida entera al estudio de los insectos, en medio de un muestreo en una estación biológica que había sido organizada por la comunidad y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) en el corregimiento chocoano de Tutunendo, en Quibdó.