COVID-19: los cuatro elementos clave de la estrategia

Por: El Nuevo Siglo

El 17 de febrero se cumplió el primer año del inicio de la vacunación contra el COVID-19 en Colombia, que sin duda marcó un antes y un después en la que ha sido, a no dudarlo, la batalla sanitaria, social y económica más dura del país en las últimas décadas. Desde aquella primera aplicación a una enfermera de Sincelejo, el 17 de febrero de 2021, la cruzada contra la pandemia no se ha detenido. Hoy el país superó las 73 millones de dosis administradas. Un esfuerzo presupuestal, logístico y humano sin antecedentes.

La enfermera del Hospital Universitario de Sincelejo, Verónica Luz Machado Torres, fue la primera persona en nuestro país en ser inoculada con el biológico de la marca Pfizer. Por entonces, el país sumaba 2,2 millones de contagios por el coronavirus y más de 58 mil fallecidos. Un año después y tras dos picos fuertes, la pandemia sigue su curso en Colombia, al punto que se superaron los seis millones de casos positivos y nos acercamos a las 137 mil vidas perdidas. Una tragedia sin antecedentes.

Sin embargo, el saldo fatal sería aún mayor si el Plan Nacional de Vacunación no estuviera funcionando con el nivel de eficiencia que hoy tiene. En el último año se han aplicado cerca de 73,7 millones de dosis (con corte al 8 de febrero), lo que significa que más de 32,4 millones de colombianos tienen su esquema de protección completo, en tanto que se avanza en la administración de la dosis de refuerzo a más de 6,5 millones de compatriotas.

Pese a que el país no fue de los primeros en iniciar el proceso de vacunación, sí es de las naciones que más avanza en este frente. Se comprueba no solo por los reportes diarios del Ministerio de Salud sino en distintos informes internacionales al respecto. Por ejemplo, esta semana, el índice global sanitario de Our World in Data señaló que nuestro país ocupa el puesto 13 a nivel planetario en cuanto a cobertura de inmunización, un listado que encabeza Emiratos Árabes Unidos, Portugal, Cuba y Chile, entre otras naciones.

Sin embargo, haber llegado a este punto no ha sido fácil. Al comienzo hubo demoras en la llegada de los lotes y también ha sido necesario corregir el rumbo sobre la marcha en varios aspectos clave. Aunque el país mantiene vigentes y exigibles la mayoría de los protocolos de bioseguridad, no ha querido abocar la vacunación como obligatoria. Esto a pesar de que los no inmunizados constituyen un grave problema de salud pública por el alto nivel de contagio del COVID-19 y, por obvias consecuencias, también aportan el mayor número de hospitalizaciones y decesos en estos doce meses.

Sin embargo, dentro de la complejidad de esta cruzada sanitaria, resulta claro que el Plan Nacional de Vacunación, casi un año después de haberse iniciado, tiene cuatro elementos fundamentales que le han permitido dar resultados que se califican como positivos por el Gobierno y los expertos locales e internacionales.