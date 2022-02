Una Fábrica para ‘construir’ y desarrollar más la cultura

Por: El Heraldo

Tres carreras cursadas gratuitamente lleva Mileidis Sarmiento Avilés en la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares, EDA, institución educativa liderada por la alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio.

La joven barranquillera, de 26 años, será además una de las primeras en pisar la nueva Fábrica de Cultura, espacio recién inaugurado que será sede permanente de la EDA, en el Barrio Abajo. Luego de dos años de virtualidad, ese recinto para ella es como un “reconocimiento” a lo que se trabajó desde casa y, más allá, un beneficio para todos los talentos que estuvieron en ‘aislamiento’ por la pandemia.

Afirma que “en la nueva Fábrica de Cultura van a participar más personas que les guste el arte como a mí”. En el edificio, según la artista, los alumnos podrán tener a la mano “todas las herramientas” para pulir o mejorar sus talentos. Mileidis narra que su periplo por la academia empezó en 2018, cuando su pareja le comentó sobre los programas que estaban desarrollándose en la EDA, entre estos, dibujo y pintura, pasiones que le atraen desde niña.

“Mi novio estudiaba música y me comentó que también había ese tipo de carreras gratuitas. En el colegio me ganaba premios dibujando y pintando, entonces decidí entrar. Hice el examen de admisión y quedé. De ahí en adelante, me gradué en dibujo ese año. Luego en 2021 cursé pintura y me gradué. Ahora estoy en plena carrera de escultura”, recuerda.

Dice que plasma en sus obras imágenes contra el maltrato y la violencia infantil, así como un llamado a los jóvenes hacia la importancia del pasado. Incluso, sostiene que una de estas creaciones se logró vender en una exposición en un centro comercial de la ciudad.

Así mismo, la joven reconoce que pasar por la escuela le abrió puertas y, muestra de ello, son los reconocimientos obtenidos a través de portafolios de estímulos que la administración le otorga a los artistas locales.

La Fábrica

La Fábrica de Cultura es el nuevo espacio con el cual la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Distrito busca fortalecer y darle continuidad al programa de las Escuelas Distritales de Arte y Tradiciones Populares (EDA).