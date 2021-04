239.000 vehículos se han movilizado este Domingo de Resurrección

239.000 vehículos se han movilizado por las carreteras del país, durante este último día de semana santa. Las autoridades esperan que en la jornada se movilicen alrededor de 1.166.931 automotores.

Tan solo en Bogotá las autoridades reportan la entrada y salida de 30.738 vehículos y en Cundinamarca 63.387.

Por su parte, a lo largo de semana santa, las autoridades reportaron la movilización de

6.953.004 vehículos una cifra -22% menor a la registrada en el año 2019, porque en 2020 las restricciones por la pandemia del COVID-19 impidieron la movilización por carretera durante los días santos.

A lo largo de esta semana se impusieron 10.794 comparendos por infringir las normas de tránsito, de ellos, 2.345 no portaban la licencia de conducción, 1.155 no tenían revisión técnico-mecánica, 1.219 conducían una motocicleta sin observar las normas, 885 no portaban SOAT, 482 se adelantaron en zona prohibida y 625 por transporte informal.

En materia de control a la embriaguez se han realizado más de 13.005 pruebas de embriaguez, arrojando positivas 140 a nivel nacional, las principales ciudades con mayor control han sido Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga.

Por su parte, desde las 49 terminales de transporte terrestre del país se han movilizado 1.713.606 pasajeros en 270.742 vehículos.