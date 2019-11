34 años después se reencuentran dos hermanas separadas por tragedia en Armero

“La primera persona con la que me puse en contacto después de un tiempo me dijo que la habían cambiado de puesto y que ahora era otra persona la encargada. Luego fui a la sede de Manizales y pregunté por mis datos y allá me dijeron que no iba a encontrar ningún documento por la destrucción de muchos papeles”, relató Jennifer en la mañana de este jueves.

Después de mucho insistir logró la documentación requerida, pero conoció de primera mano la tramitología que caracteriza a las entidades colombianas.

En el momento de la avalancha que borró del mapa a la población tolimense, Ángela tenía un año y Jennifer una semana de nacida. De allí que no recuerden absolutamente nada de sus padres o del lugar que habitaban. Informaciones vagas obtenidas años después por Ángela le dijeron que su mamá había sobrevivido a la tragedia. Pero nunca un dato certero que les permita una pista de dónde encontrarla.

En la página de Internet de la fundación hay por lo menos unos 300 vídeos de personas víctimas del desastre natural y que buscan a sus seres queridos. Cuando alguien reconoce algún rostro o se le hace familiar un nombre, se inicia el trabajo científico. Al comprobarse la identidad, viene un trabajo sicosocial para minimizar el impacto emocional que una situación de estas genera.

Francisco González, director de Armando Armero, advierte que todo el proceso se inicia con la elaboración de la historia y siempre va enmarcado en la ética y el respeto de quienes fueron víctimas de un desastre natural.

“Cuando hay un reencuentro, la noticia se va dando poco a poco, porque reconstruir esos lazos les corresponde a ellos”, explica González, armerita de nacimiento, quien añade que bajo la modalidad científica explicada se han logrado cuatro reencuentros.