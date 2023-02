A Georgina la encontraron calcinada en una finca luego de 10 días tras su rastro

Y se conoció que tenía planeado ir a hacer algunos arreglos en uno de estos establecimientos.

Hallan cadáver calcinado

Habían transcurrido 10 días desde la desaparición y en la vereda El 60, sector El Comino, de Caldas, fue encontrado el cuerpo de una mujer, calcinado y en avanzado estado de descomposición. Estaba en el predio de una finca y un trabajador fue quien reportó a las autoridades del hallazgo.

Los investigadores hicieron la inspección correspondiente en el sitio y no encontraron mucha información, ya que por el estado no pudieron establecer su muerte y como no tenía documentos, no pudieron saber de quién se trataba.

Tras las búsquedas y las solicitudes en Medicina Legal, el jueves, 18 días después de la desaparición, los familiares recibieron una llamada en la cual les manifestaron que había el cadáver de una mujer que podía corresponder a las características de Georgina.