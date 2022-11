ABC sobre la reforma tributaria de Petro que se debate en el Congreso

Igualmente, con el tema de regalías: se mantiene la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta, pero con modificaciones en la valoración de las regalías pagadas en especie por parte de las empresas.

Colocarían hasta $9 billones de la tributaria. Ya no se tomará el precio promedio internacional de los hidrocarburos de los últimos 20 años para definir la sobretasa a ese sector, sino de los últimos 10 años sin incluir el año de la declaración.

Es de recordar que una vez el gobierno planteó la reforma tributaria, defendió que estaría concentrada en los 4.000 contribuyentes más ricos del país. En este caso, también se especifica en el proyecto cómo se cobrará el impuesto al patrimonio y a los dividendos.

De otro lado, hay ajustes frente a sectores sensibles para la economía como el de los hidrocarburos y el régimen de zonas francas. Este último punto había motivado una carta en la que Ecopetrol advertía que, de aprobarse tal como estaba en sus inicios, el país tendría que importar combustibles y eso presionaría más el bolsillo de los colombianos.

Además, por primera vez, un proyecto de reforma tributaria habló de cargar impuestos a la iglesia en Colombia.

Puntos polémicos

No se puede deducir regalías: Aunque las empresas del sector hidrocarburos y las mineras han insistido en que las regalías son un costo, no una ganancia, se establece la no deducibilidad de estas en el impuesto de renta y los gremios piden que esto se modifique.

La sobretasa sigue adelante: Las empresas de hidrocarburos pagarán una sobretasa de entre 5% y 15% si los precios internacionales exceden la cotización promedio de los últimos 10 años. Para el sector financiero, la sobretasa será del 5% y se mantendrá hasta 2027.

Cambio en las zonas francas: El Gobierno quería que las empresas de zonas francas pagaran una tarifa del 30% si exportan poco. Pero, algunas industrias, como Reficar, contarán con dos cédulas para tributar 35% por lo que venden en el país y 20% por lo que exportan.

Así queda el régimen simple: El Proyecto busca reducir las tarifas, eliminar y crear categorías de actividades y la eliminación de la obligación de declarar y pagar anticipos bimestrales para algunos contribuyentes con el ánimo de incentivar la formalización en el país.

Iglesias y bancos de alimentos: En el texto, las entidades declarantes no contribuyentes, como los bancos de alimentos, serán contribuyentes del régimen ordinario del régimen sobre el impuesto de renta y piden ser exentos. La iglesia no será gravada con impuesto a la renta.

Alimentos

El texto de la reforma tributaria propone gravar con una tarifa gradual del 10% en 2023, y del 20% hacia el 2025, los embutidos (excepto salchichón, butifarras y mortadela), Lácteos con adición de azúcar o edulcorantes (excepto el arequipe), chocolates, mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería, yogur, mantecas y cremas, lactosueros, jugos de frutas con adición de azúcar, mermeladas, helados, confitería, mezclas en polvo de café, té o yerba mate y el agua con adición de azúcar.

Patrimonio

Aunque el Ministerio de Hacienda ha dicho que los patrimonios que empezarán a pagar impuestos son los de más de $3.000 millones, según la fórmula del articulado, se indica que es a partir de los 72.000 UVT, es decir, $2.736 millones con la UVT actual ($38.004). Desde este punto de partida y hasta los $4.636 millones (122.000 UVT) pagarán una tarifa de 0,5%.

La segunda tarifa es para los patrimonios de entre $4.636 millones y hasta $9.082 millones, que tendrán una carga fiscal de 1%. Y en los últimos debates se incluyó un tercer nivel para los patrimonios de más de $9.082 millones que tendrán una tarifa marginal de 1,50%.