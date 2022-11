Accidente de avioneta en Medellín: piloto informó fallas antes de estrellarse

Cuando intentaba regresar al terminal aéreo, golpeó contra las edificaciones, partiéndose en tres partes y posteriormente explotando, situación que ocasionó la muerte de todos los ocupantes.

En este hecho perdieron la vida el piloto Aladino Valencia y el copiloto Sergio Guevara Delgado, además de los pasajeros Nicolás Alberto Jiménez Alzate, Melissa Pérez Cuadros, Jorge Mario Cantillo Martínez, Dubán Ovalles Quintero, Anthony Mosquera Blanquiceth y Pedro Pablo Serna.

Los familiares de todas las víctimas mortales se encuentran en Medellín y están recibiendo todo el apoyo por parte de Aeropaca. La Aeronáutica está pendiente de que se cumplan todos los requerimientos de atención a estas personas.

Se salvó de milagro

Las últimas tres habitaciones de la vivienda de Astrid Elena Córdoba Hernández quedaron completamente destruidas y calcinadas por cuenta del siniestro de la aeronave. Se salvó de morir porque una hora antes del suceso se había ido al parque de Belén a comprar víveres para su hogar.

“Salí a las 9:15 a.m. al parque de Belén y me di cuenta porque la vecina me llamó, porque no me veían salir. Me dijeron que se estaba quemando mi casa. Me sorprendí porque no dejé nada conectado. Me dijeron que mi casa se había incendiado, que había una tragedia”, relató la mujer, quien vive con otros dos familiares en la propiedad ubicada en un tercer piso.