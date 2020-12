Accidente entre camión y carro particular en Bogotá ya deja tres fallecidos

Con respecto a los otros integrantes de la familia, la madre permanece bajo pronóstico reservado y dos menores de nueve y 14 años, están bajo observación médica.

Los motivos que causaron el accidente se encuentran en investigación, aunque las primeras versiones indican que se podría tratar de exceso de velocidad.

El padre de los menores es Willington Chilatá, vigilante y quien para el 25 de diciembre se encontraba esperando a su pareja y sus hijos en la casa, después de cubrir el turno de la noche de Navidad.

“Perdí dos niños, los estaba esperando en la casa, pero me tocó venirlos a buscar. Me van hacer mucha falta, mucha, no tengo palabras para describir lo falta que me van a hacer”, dijo.