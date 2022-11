“Adiós, Twitter” es tendencia en Colombia: ¿qué pasa con la red social de Musk?

Pero, ¿qué pasa con la red social de Elon Musk? Despidos masivos, abandono de directivos, retirada de anunciantes, erráticas decisiones sobre la verificación de usuarios o tuits de Musk con mensajes como: “ten en cuenta que Twitter hará muchas cosas tontas en los próximos meses. Mantendremos lo que funciona y cambiaremos lo que no funciona”, son parte del caótico desembarco del dueño de Tesla y Space X. Lea: Despiden de SpaceX a empleados que critican gestión de Elon Musk en Twitter

Al margen de los propios empleados en las redes, medios estadounidenses como el New York Times citaron fuentes internas de la compañía que confirmaron que muchos empleados han optado por abandonar y que la propia empresa está tratando de convencer a algunos de ellos para que no se marchen. Lea: Musk no descarta bancarrota para Twitter mientras sigue sangría de directivos

Según la información del Times, el propio Musk y sus asesores más cercanos están reuniéndose con empleados a quienes consideran fundamentales para el funcionamiento de la empresa y pidiéndoles que no se marchen.