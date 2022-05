Alcalde de Cali se pronuncia tras renuncia de su secretario de Seguridad

Tras la renuncia del secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, por la polémica de las contrataciones a exmilitares cuestionados por la justicia, y otros escándalos, el alcalde Jorge Iván Ospina aceptó su decisión y se pronunció al respecto.

“Creo que si el señor coronel Soler me hubiese compartido que iba a incorporar a determinados oficiales del Ejército en la Alcaldía de Cali, con el propósito del perdón y la reconciliación y civilizar este debate, yo creo que hubiese sentado con él y plantearlo cómo hacerlo de cara al país, pero nunca me lo plateó, nunca me lo compartió. Jamás se le ocurrió pensar que yo podría entender lo que significa la reconciliación y el perdón, pero lo hizo, y cuando lo ha hecho a cuenta gotas de una contradicción directa, vienen sacando cada uno de los coroneles, oficiales y suboficiales allí vinculados”, expresó Ospina, tras una larga intervención previa sobre la reconciliación, perdón y situación del país en materia de seguridad y unión.

“Yo he aceptado la renuncia del coronel Soler, le quiero agradecer a él y su familia el año de trabajo que ha tenido en la ciudad de Cali, no tengo ningún tipo de crítica a su trabajo como Secretario de Seguridad y Justicia. Debo decir que ha sido oportuno, diligente, atento a los procesos de una ciudad que necesita mucho de todos para poder recuperar su derecho a la seguridad. Pero debo dejarlo ir porque el hecho de incorporar militares a la Secretaría de Seguridad no tiene problema con el Alcalde, tiene problemas la decisión de incorporar militares que no fue construida y consultada conmigo”, dijo el mandatario.