Alerta por aumento de ocupación de camas UCI en algunas regiones del país

Aunque es prematuro hablar de un tercer pico de contagio, el aumento en el número de casos de COVID-19 que se ha venido registrando en los últimos días en el país, se está reflejando ya en el aumento en la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), en especial en los departamentos de Antioquia, Magdalena y Atlántico, entre otros.

En general, la disponibilidad de camas UCI en el país se redujo en el último mes de 45,05% a 37,31%. Eso coincide con el aumento de contagios por COVID, que pasaron de alrededor de 2.200 diarios a mediados de marzo, a 3.698 este viernes.

Sin embargo, algunas regiones del país mantienen aún una situación relativamente estable, e incluso favorable, en la disponibilidad de camas UCI, como Bogotá (36,03%), Cartagena (35,56%), Bucaramanga (38,41%) y Cúcuta (61,83%), en donde esta semana se registraron dos días sin muertes por la enfermedad.

En otras regiones, sin embargo, la situación ya es motivo de alerta. En especial, en Antioquia, en donde la disponibilidad de camas UCI es del 10,32%, mientras que en Medellín, es de 5,33%, lo que llevó a las autoridades de salud del departamento a trasladar pacientes contagiados por COVID-19 a otras ciudades como Pereira, Quindío, Bucaramanga, Bogotá y Cali.

Pero Antioquia no es el único departamento, en donde la ocupación de camas UCI está alcanzando niveles de alerta.

En Magdalena, la disponibilidad de camas UCI se redujo al 21,45%, mientras que en Santa Marta llegó al 14,48%, y en Atlántico, la disponibilidad es del 21,24%, similar a la de Barranquilla, que es de 21,25%.

El presidente Iván Duque advirtió ayer que “nadie puede bajar la guardia”, en relación con la llegada de un eventual tercer pico de contagio de COVID al país.

“Nosotros hemos alertado sobre la posibilidad de un tercer pico desde hace varias semanas y el mensaje que les damos a los colombianos es mucha protección; no podemos bajar la guardia. La vacunación no significa la victoria frente al virus; hasta que todos estemos a salvo, no hay nadie a salvo y esto lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud”, dijo el mandatario.