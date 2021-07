Alertan sobre incumplimiento en metas de entrega de vivienda en Mocoa

“Eso no obedece a la realidad. Estamos en el lote donde se desarrolla el proyecto Sauces II y aquí se ve que no hay posibilidad de entregar esas viviendas”, indicó en forma categórica el Contralor Delegado de Vivienda y Saneamiento Básico.

También molesto, el Contralor Delegado de Medio Ambiente, le dijo a un funcionario de la Unidad de Gestión del Riesgo: “usted es el dueño de la plata que se está pagando al contratista para hacer las casas, usted no solamente tiene la facultad sino el deber de decir: no me eche carreta que usted no me va a cumplir”.

El Delegado de Vivienda le dijo a los representantes de la firma contratista del proyecto: “Ustedes tienen el descaro y el atrevimiento de decirnos mentiras en unas presentación. Señores, esto va a ser de conocimiento de la Procuraduría. Ustedes no pueden seguir diciéndonos mentiras”.