Alicia Arango mantiene su afirmación sobre muertes de líderes sociales

La ministra del Interior, Alicia Arango, se mantuvo este miércoles en la afirmación que hizo ayer durante una sesión de la Mesa por la Vida en Puerto Asís, Putumayo, en el sentido de que en Colombia mueren más personas por el robo de sus celulares que por tener la condición de derechos humanos o líderes sociales.

“Me excuso si alguien sintió que lo estaba ofendiendo porque esa no era la idea, me excuso, pero yo no me retracto, porque las cifras son esas y ademas la seguridad ciudadana también cuenta”, sostuvo la jefe de la cartera política en un diálogo con emisoras de radio.