Álvaro Uribe lanza serie documental en defensa de su gobierno

En el primer capítulo se recopila una videoconferencia que entregó el expresidente a los estudiantes de la Universidad Santiago de Cali el 2 de marzo de este año, allí Uribe indica que “en Colombia hubo falsos positivos y ha habido falsas acusaciones. Cualquier anomalía en las Fuerzas Armadas tiene que ser pública, desde 1980 se conocen falsos positivos, lo que hizo mi gobierno fue que cuando comenzamos a tener éxito con la seguridad democrática algunas ONG dijeron que las Fuerzas Armadas no daban de baja a terroristas sino a campesinos, la decisión que tomamos fue que cualquier persona que fuera dada de baja las Fuerzas Armadas no pueden mover ese cadáver tienen que esperar al CTI de la fiscalía. Eso se cumplió”.

Según el expresidente años después el entonces Ministro de Defensa, cuyo nombre no clarifica, y varios altos mandos le informaron que “cerca de 27 altos militares, uno de ellos incurso en acciones criminales y los otros posiblemente culpables de falsos positivos, con dolor en el alma los desvinculé. Después llegué a la oficina de Naciones Unidas en Bogotá y me pusieron frente a frente con un capitán del ejército que era testigo protegido y él me dijo que en la brigada de Ocaña para proteger el narcotráfico asesinaban campesinos inocentes y decían que eran narcotraficantes, inmediatamente le anuncié eso al país y esas personas están en la cárcel”.

Así mismo, reiteró que en su gobierno lo primero era la desmovilización, “se me ha dicho que lo que yo ordenaba era bajas, nosotros desmovilizamos 53 mil personas, 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros, las capturas hubo 39 mil, frente a las bajas, hubo 19 mil, si hubiera habido 6,400 falsos positivos, yo me pregunto ¿cómo este país mejoró?”

El producto publicado por el expresidente se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=Lve_yHP4bRY

Sin embargo, estas declaraciones ya las había entregado el expresidente Álvaro Uribe, por eso el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, publicó una serie de trinos en las que cuestiona las respuestas del expresidente.

“Uribe dice que en su gobierno se estableció que los levantamientos de cadáveres debían ser realizados por CTI. Engañoso. Esa norma se dictó en 2006 cuando ya habían ocurrido al menos cerca de 500 falsos positivos en su gobierno (según Fiscalía). Muchas veces se incumplió”, aseguró el funcionario.

En ese sentido sostiene que es engañoso que el expresidente indique que los falsos positivos no nacieron durante su gobierno, pues “nadie afirma que nacieron durante su gobierno. Sabemos que existen desde los 80s. Pero durante su gob hubo los picos más altos, como lo ha dicho la Fiscal de la Corte Penal Internacional”.

“Uribe dice que en su gobierno se priorizaron las demovilizaciones sobre las capturas y estas sobre las bajas. Engañoso. Esta norma fue aprobada en 2007 cuando ya habían ocurrido más de mil falsos positivos en su gobierno (según estimaciones conservadoras de Fiscalía)”, dice Vivanco en su serie de trinos.