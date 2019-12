Amenazas contra su hija hacen reaccionar a Aida Merlano

“Me reuní con mi apá (Julio E. Gerlein Echeverría), obviamente para buscar su apoyo económico y protección, que nunca me ha negado desde que tengo uso de razón. En esta ocasión mi papá a quien amo, a pesar de todo, me sorprendió con la respuesta que me dio. ¡En mi propia cara! Me dijo que él y dos de mis hermanos (Julio Eduardo y Margarita Eugenia) querían pegarme 17 tiros, porque yo estaba muy bocona”, se lee su cuenta.

Ante estas palabras el empresario Julio Gerlein salió al quite y en un comunicado manifestó que lo dicho por Aida Victoria era falso.

“Jamás en mi vida he usado con nadie una expresión de esa naturaleza, y creo que obedece a estrategias de solicitudes de dinero tal y como ella misma lo reconoce”, respondió.

Más adelante dice “y no es casual que semejante afrenta a mi nombre y al de mis hijos se haga premeditadamente el día de mi audiencia”.

Precisamente este martes 10 de diciembre, se iba a realizar la audiencia prepararía de juicio en contra de Julio Gerlein, pero su abogado, Jaime Lombana, solicitó aplazamiento para el próximo año, porque aún no se había leído los 22.000 folios que tiene el proceso. Esta solicitud fue aceptada por el Juez que la postergó para los días 7 y 8 de mayo de 2020.

Hay que decir que a Julio Gerlein en la audiencia de acusación de 2 de mayo de 2019, se le acusó de ser el posible autor de los delitos de concierto para delinquir agravado, delito de corrupción al sufragante y violación de los límites legales en campañas electorales.

Por este mismo caso ya fue condenada Aida Merlano Rebolledo y cuatro personas más, que hacen parte del denominado caso ‘Casa Blanca’, que se destapó en marzo de 2018 cuando se realizaron los elecciones para parlamentarios y en esa vivienda, al norte de Barranquilla, ingresaron miembros de la Policía y Fiscalía deteniendo a varias personas, entre ellas a una hermana de la excongresista, se llevaron varios discos duros, computadores y se encontraron 261 millones de pesos en efectivo.

Aida Merlano Rebolledo estaba detenida en una cárcel en Bogotá y el 2 de octubre de este año salió a cumplir una cita con el odontólogo y del consultorio, de un tercer piso, se escapó utilizando una cuerda y luego se escabulló en una motocicleta que la estaba esperando.

Este miércoles se volvió a saber de ella cuando, en una carta que habría enviado a su hija Aida Victoria, esta la publicó en sus redes sociales y anuncia de su entrega, pero con algunas condiciones.

Sobre su paradero hay muchas especulaciones, pero sólo cuando ella y su familia lo manifiesten será cuando se sabrá a ciencia cierta dónde está o estuvo.