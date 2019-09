Anuncian recompensa de $150 millones por responsables de masacres en el Cauca

Con el brutal ataque a la comitiva de la lideresa y aspirante a la Alcaldía de Suárez, Karina García Sierra, donde ella y otras cinco personas fallecieron, se demuestra que las garantías de seguridad en la actual contienda electoral son pocas en esta región el país.

(Lea aquí: Masacre en Cauca: asesinan a candidata a la alcaldía de Suárez y a cinco personas más)

Y es que mucho antes de esta masacre, la tercera que se registró el pasado fin de semana, en los municipios de El Tambo, Morales, Piendamó, Buenos Aires y Suárez, circularon varios panfletos donde se prohibía a los candidatos a las Alcaldías y Concejos de estas localidades realizar trabajo político en la región nor-occidental del departamento.

“Prohibimos a los políticos comprar conciencias de los pobladores, el que esté haciendo campaña corrupta y sucia le quedará totalmente prohibido el ingreso a la región a desarrollar su campaña y pasarán a ser objetivo militar”, reza una parte de una de las comunicaciones intimidatorias que circuló precisamente este fin de semana, firmadas por un grupo disidente autodenominado Jaime Martínez de las Farc.

En otras comunicaciones escritas, se invita a los indígenas y campesinos a no participar en las votaciones de este 27 de octubre, menos hacer parte de los equipos de trabajo de los políticos de la región.

Por eso, ahora, con el asesinato de la representante liberal Karina García Sierra y del aspirante al Concejo de Suárez, Yeison Obando, esas amenazas generan mucho más temor entre las personas que buscan dirigir los destinos de los municipios caucanos.

“Lamentable lo que sucedió con la compañera Karina, de hecho, una prima de ella integra mi equipo de trabajo, entonces uno queda privado de los nervios por la forma como la asesinaron, en El Tambo por fortuna no tenemos candidatos amenazados pero sí tenemos la preocupación porque esta localidad con Suárez, Buenos Aires y Morales es un corredor donde hacen presencia los grupos armados y las nuevas disidencias”, relata Antonio Useche Delgado, aspirante a la asamblea del Cauca por el partido Liberal.

Esta misma versión la comparte otra aspirante a la Alcaldía de Morales, quien indicó que evita el trabajo político en las zonas lejanas del casco urbano, a raíz de la presencia de grupos armado en esta región del centro del departamento.

“Es mejor evitar, pero sí causa mucho temor que a cada rato aparezcan panfletos prohibiendo el trabajo electoral en mi municipio, y por más que la fuerza pública diga que si hay garantías, la realidad en los territorios es otra”, dice la aspirante, quien pidió mantenerse en el anonimato para este informe.

En otros casos, y como quedó evidenciado con la visita de Gustavo Petro a Corinto, el miedo entre las personas para participar en los eventos políticos se refleja en los comunicados que circulan en las redes sociales, advirtiendo no desplazarse a la parte alta de los municipios o las poblaciones rurales distantes del casco urbano.

“Acá la gente le dio miedo salir al evento de Petro del viernes pasado, muy querido él y todo, pero acá todo el mundo sabe que hay que personas que no lo quieren y no les importa apretar el gatillo para dejarlo claro”, dice una comerciante corinteña.

Para un integrante de Marcha Patriótica, organización política de izquierda que apoya a uno varios candidatos a Alcaldías de municipios del sur del Cauca, ahora se incrementa el miedo para adelantar así sea reuniones con los campesinos.

“Luego de las masacres en La Bermeja, Balboa, uno trata de visitar bien acompañado a estos sitios, de cuidarse de no ir a lugares apartados. La estrategia es no dejar ir solo a los candidatos en los territorios, además, no se puede hablar abiertamente de algunos temas pero lo más preocupante son los señalamientos infundados de los representantes de partidos opositores, porque esto es poner en riesgo la vida de candidatos de movimientos alternativos en una zona donde no sabemos qué grupos están delinquiendo”, sostuvo un representante de Marcha Patriótica del sur del departamento.

De acuerdo con datos entregados por la Misión de Observación Electoral, MOE, en el Cauca, el Centro Democrático, Cambio Radical, de La U y Liberal son alunas de las colectividades políticas con más casos de representantes amenazados, y con el caso registrado en Suárez, en esta zona ya hay dos candidatos que pierden la vida en esta contienda electoral.