Aplazan audiencia de Nicolás Petro y Day Vásquez

La audiencia de legalización de captura e imputación de cargos para Nicolás Petro y Daysuris Vásquez terminó en un llamado de atención para el fiscal Mario Burgos, el investigador encargado de su caso.

Después de las ocho de la noche, comenzó la audiencia en la que una juez de garantías iba a decidir si la captura del hijo del presidente Gustavo Petro fue legal. Además, le iba a preguntar si se acogía a los cargos que la Fiscalía estaba a punto de imputarle.

Sin embargo, la noticia del día se cayó cuando el abogado principal de Day Vásquez se conectó desde un avión y anunció que iba en camino a Bogotá. Estaba en Barranquilla, donde se encuentra su firma y donde estaba Daysuris Vásquez al momento de ser capturada. Estos son los delitos por los que procesarán a Nicolás Petro

El defensor le pidió a la jueza no adelantar la diligencia porque había comunicado que iba a estar presencialmente, pero en ese momento no lo estaba, sino que llegaba a eso de las once de la noche.