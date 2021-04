Aplazan debate sobre regulación del mercado de la coca

Este miércoles inició la discusión del proyecto de ley que busca regular el mercado de la coca en Colombia, pero la iniciativa no alcanzó a ser votada debido a la muerte del senador de la Comisión Primera Eduardo Enriquez Maya.

Durante la corta discusión de este miércoles se conocieron las posiciones alrededor del proyecto. Tanto voces a favor como voces en contra dividirán lo que será su trámite en el legislativo.

El autor de la iniciativa, Iván Marulanda, le preguntó a los miembros de la comisión si es razonable que se penalice el consumo de sustancias, pues “yo entiendo que las leyes penales crean penas contra conductas que hacen daño a otros, pero en ese escenario no se puede penalizar un acto que no hace daños a terceros. El consumidor toma algo que supuestamente le hace daño, supuestamente, porque dicen que máximo el 17 % de los consumidores de cocaína terminan siendo adictos, es decir que esto penaliza un acto individual, reconocido en el marco de la constitución, reconocido como un acto legal, pero no entiendo cómo puede ser penalizado”.

Así mismo, el senador hizo énfasis en que el Estado no puede ser cuidador para que las personas no consuman, porque de ser así “tendríamos que fijarnos en los consumidores de grasas, azucares, tabaco y alcohol. Así las cosas si mi hipótesis es cierta lo que hacemos es que nos estamos matando para que los hijos de los más pudientes en las potencias de Europa y del mundo se cuiden y hemos fracasado en ese propósito, porque la cocaína se sigue consumiendo. Los únicos que han ganado en este negocio son los carceleros de Estados Unidos. Más de 2 millones de presos de ese país tienen procesos de narcotráfico”.

Dijo que en el país del norte “las dos terceras partes de los consumidores de cocaína de Nueva York son blancos, pero el 91 % de los reclusos son afros o latinos. Ganan mucho dinero los fabricantes de armas, los abogados y, por supuesto, la mafia porque les hemos dejado el gran negocio de la cocaína en sus manos”.

El senador recordó que el narcotráfico ha dejado heridas muy profundas en la sociedad colombiana, “por ejemplo la masacre moral del Palacio de Justicia, la muerte de tres ministros de Justicia, entre los que estaban Lara Bonilla y Low Murtra, el asesinato de Jaime Pardo y de Pizarro, centenares de miles de jóvenes, y una lista enorme de periodistas”.

El senador aclaró que “el proyecto no dice que se va a vender cocaína en las farmacias, va a ser administrado por el Ministerio de Salud para que el médico le recete su dosis personal y es el Estado el que la suministra, pero de primera calidad hoy no solo no le preguntan nada sino que le venden basura”.

Además, aclaró que “no se les va a prestar a los campesinos para producir cocaína, lo que hace el proyecto es que a esas 250 mil familias que les toca porque no tienen nada más que producir se les va a establecer en el Estado, a esas familias se les va a comprar el producto a buen precio”.

Para el senador Feliciano Valencia “este proyecto es una oportunidad para los pueblos indígenas para salir de esta matanza que estamos viviendo. Queremos dejar lo nocivo en manos del Estado para quitar de las garras criminales ese negocio y dejárcelo al Estado y quitarle ese tremendo poder a las mafias que son capaces de desafiar al Estado y someter a las poblaciones abandonadas, por eso nos adentramos en la discusión de este proyecto de ley quienes más que la ruralidad colombiana abasallada por los cultivos de uso ilícito somos quienes sufrimos las consecuencias de la guerra”.

A su turno, el senador liberal Luis Fernando Velasco sostuvo que con este proyecto no se defiende el narcotráfico “esta es una alternativa distinta para acabarlo y derrotarlo. Si regularizamos el cultivo de coca y la droga en nuestra sociedad los recursos pueden pasar al tesoro público y usarse para campañas educativas que prevengan la drogadicción y recuperar a las personas que hayan caído en la droga”.

Según dijo “lo que queremos es que los consumidores en vez de meterse en las ollas se registre un una base de datos anónima del ministerio de Salud y que el Estado pueda distribuir, regularizarse y eso ha sucedido en algunos países del mundo

Para el senador caucano Temístocles Ortega “la pregunta es qué vamos a seguir haciendo con este problema. Desde el gobierno proponen fumigar los cultivos, penalizar las conductas, incrementar las penas, hacinar los centros de reclusión, condenara una vida miserable a los consumidores, porque ya afectados a un nivel de emfermedades graves porque por supuesto que las políticas de tratamiento de salud son precarias”.

Según dijo “no se puede decir que con lo que se ha hecho hemos ganado porque no es así, otra vez vuelve el glifosato y esa medida, ¿se puede tomar como una acción del Estado colombiano como una acción seria y responsable para enfrentar el fenómeno del narcotráfico? No es cierto que en las zonas cocaleras haya alguna oportunidad para cambiar los cultivos que existen, eso no existe, el gobierno no está dando respuesta a los campesinos interesados en dejar de cultivar la hoja de coca”.

Sin embargo para la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, “esta es un droga dura, que tiene un altísimo nivel de dependencia, cuando uno ve la afectación de este tipo de drogas a la salud pública contradigo la afirmación de Iván Marulanda cuando decía que era absurdo penalizar a un acto que no le hace daño a un tercero, sería magnífico que se despenalizara el consumo si esto no generara una afectación social. Pero esto genera muertes, degradación social y otros fenómenos”.

Según la senadora “hay que buscar espacios para encontrar puntos comunes pero en este proyecto no los veo porque si a mi me dijeran que el proyecto va al desarrollo científico y médico de la hoja de coca uno dice esto va encaminado a la salud de las personas, pero aquí hay un interés por demostrar que el estado colapsó en la guerra contra las drogas como lo argumentaban que había perdido la guerra contra las Farc”.

En ese sentido la senadora conservadora Esperanza Andrade indicó que “aquí se debe proponer una audiencia pública pues este proyecto le da un vuelvo institucional a toda la política de drogas. El proyecto social de este proyecto es extenso pero desconoce que nuestros problemas sociales se derivan en gran parte del uso de drogas, del narcotráfico por eso llamo a todos los miembros para que este proyecto sea debatido y aprobado en lo que le convenga al país”.

Además dijo que “ojo con la apertura para que se pueda consumir las drogas y ojo con la protección de nuestros niños y adolecentes para que ellos no incurran en la droga. Hago un llamado a los integrantes de la comisión para que el proyecto sea revisado con lupa porque el marco normativo está autorizada la coca medicinal”.

Sin embargo, el senador ponente, Armando Benedetti, aclaró que este proyecto no habla de la regulación de la cocaína, “los alcoholicos son enfermos, se les tiene que rehabilitar para manejar el tema, este no es un tema de que el Estado cuide a las personas es cuando un ciudadano se sienta enfermo y sienta que necesite rehabilitación alce la mano. En nuestro país la mayoría de quienes están consumiendo una droga por primera vez tiene entre los 14 a los 16 años, es decir que aquí el estado no está protegiendo a sus niños. Consumir no implica robar el que lo hace es porque tiene necesidades económicas y seguramente al usar la droga le quita el miedo del acto que va a hacer el estado no se puede meter con que alguien se meta algo, la dosis mínima ya está regulada en el país”.

Además sostuvo que “este proyecto no es de la cocaína, eso es que el estado tenga el monopolio de la hoja de coca aquí no hablamos nada de lo que dijeron las senadoras opositoras aquí hablamos de quitar la violencia del territorio, cuando llegan los violentos a las zonas que cultivan coca ellos obligan a los campesinos a cultivar queremos que la violencia en el campo se vaya. Aquí se habla de la cocaína si el gobierno quiere comercializarla pero yo no creo que haya un gobierno que lo quiera hacer”.

A su turno el senador Roosvelt Rodríguez recordó que presentó un proyecto para uso recreativo de la mariguana “se nos dijo lo mismo y ninguna de las catástrofes anunciadas cuando presentamos en ese proyecto han sucedido. Aquí hay que decir que la mariguana la coca y otras sustancias están legalizadas a través de la sentencia de la corte que ene el derecho de la libre personalidad autoriza la dosis mínima, la pregunta es estando esa autorización es dónde se consiguen la dosis mínima los consumidores, pues sin ningún control en el mercado ilegal de las drogas este proyecto en cambio protege a los consumidores de la droga”.

Para Santiago Valencia, “el proyecto genera más problemas que beneficios, este es un bien de consumo adictivo y tiene problema que parte de la base de que hay un consumo racional de la droga lo que va a terminar pasando es que en esto ponemos al estado a competir con bandidos y a los adictos a buscar lo que el estado les provee y cuando no pueda acudir al mercado negro. Entonces terminamos con el mismo problema, esto como no es un mercado corriente cualquier intento para que el estado controle el consumo e incluso de las dosis para el consumo. Yo creo que este proyecto no funciona y cualquier intento de regularización termina incentivando un mercado negro paralelo que sigue siendo combatido por el estado”.