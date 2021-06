Apretada agenda de la CIDH en Colombia

Sostuvo que ningún hecho puede quedar en la impunidad “ni toda la criminalidad que se ha desplegado, porque hemos visto una gran cantidad de criminales, 40.000 armas ha incautado la fuerza pública esto son personas que salieron a una protesta, no de forma pacífica sino armados y con la intención de destruir. Ni tampoco lo estará cualquier miembro de la fuerza pública que se haya extendido en sus funciones o hubiera cometido un abuso de autoridad. Esperamos que estas investigaciones demuestren que nadie está exento de cumplir con la ley y nadie estará por fuera de la justicia”.

“Hoy me he desplazado a Popayán, escuché en terreno a las víctimas, familiares de víctimas y organizaciones. Entre ellas me reuní con el señor Fabián Quintero, padre de Sebastián Quintero, quien lamentablemente perdió la vida en el Marco de las Protestas”, dijo Ralón.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.