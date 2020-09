Artículo sobre el fracking definitivamente no irá en ley de regalías

La conciliación de la ley de la reglamentación de las regalías, que fue terminada éste lunes entre Senado y Cámara, definitivamente no llevará el mico que pretendió incluir el gobierno y el Centro Democrático, en el cual se avalaba que los ingresos por regalías provenientes del fracking llegarían en su totalidad a los municipios y departamentos.

Ese artículo, el 210, fue el que causó gran controversia en las dos últimas semanas en el Congreso, esto porque se interpretó que al avalar el mismo en la ley ya se estaba permitiendo hacer el fracking. Así fue aprobado en la Cámara de Representantes y negado en la plenaria del Senado. En la conciliación se pactó que el mismo se retiraría del texto, aunque la idea no contó con el apoyo del uribismo ni del gobierno.

El presidente de la Comisión V del senado, el liberal Guillermo García, manifestó que “ganó la vida! A salvo nuestros ríos, los ecosistemas y la naturaleza. Representantes y Senadores que apoyaban el artículo 210 del Sistema General de Regalías le quitaron el apoyo. Ganamos los defensores de la vida”.

El senador Armando Benedetti, señaló que “no va a haber fracking en Colombia, que había la posibilidad porque en la Cámara lo habían aprobado y en Senado no, pero en la conciliación podían volverlo a meter. Hicieron una comisión de conciliación inédita, 20 personas, pero aún así se ganaron los votos en la conciliación y no va a haber fracking. Este es un logro no solamente del Congreso, de los youtubers, de los ciudadanos, de los campesinos, mineros, de todas las personas que apoyaron al Congreso desde las redes, desde afuera, con sus expresiones. Nunca estuvimos solos que a veces nos dejan solos”.