Asesinaron a lideresa ambiental en Nuquí

La activista colombo-española, Juana Perea, fue asesinada este jueves en Nuquí, Chocó, según confirmaron autoridades locales y el Gobierno Nacional.

Perea, carismática líder comunitaria desde hace varios años, era además empresaria del sector turístico y dirigía un hotel en el corregimiento de Termales.

Según Indepaz, el cuerpo de la mujer fue encontrado frente a la estación de Policía, en la cabecera municipal del municipio, arrojado en la playa. Tenía un impacto de arma de fuego.

El alcalde de Nuquí, Yefer Gamboa, le dijo a EFE que la activista le había expresado recientemente inquietud por una serie de panfletos que circularon en el municipio, aunque ella no conocía amenazas directas.

“Yo hablaba continuamente con ella por el rol que desempeñaba; no me había manifestado que tenía amenazas. Me comentó la preocupación que tenía por unos panfletos hace poco en varios municipios del país, pero ninguna amenaza en particular”.

Este jueves se conoció una carta abierta del alcalde al comandante de la Policía Chocó en la que denuncia que el municipio solo cuenta con 9 policías y a pesar de las solicitudes para aumentar el pie de fuerza la semana pasada retiraron a 4 auxiliares.

Señala además el mandatario que a pesar de los homicidios, intentos de homicidio, violaciones y expendio de drogas, hechos que son de conocimiento de la Policía, no hay quien investigue y dichos delitos quedan impunes.

Indepaz señala que Juana Perea era una reconocida lideresa ambientalista quien se oponía a la construcción del puerto de Tribugá.