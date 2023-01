Asesinato de Valentina Trespalacios: Poulos controlaba sus amigos y contrató investigador

Las autoridades siguen recabando pruebas que permitan esclarecer las circunstancias en las que fue asesinada Valentina Trespalacios y que, hasta el momento, señalan como el presunto feminicida a su novio John , un estadounidense de Wisconsin con quien se conoció a través de una aplicación de citas y con el que entabló una relación personal hace ocho meses.

Este viernes 27 de enero se llevó a cabo la primera audiencia virtual del caso, a la que asistieron representantes de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Juez 59 penal municipal de Bogotá, la mamá y el hermano de Valentina, una traductora, el abogado defensor y el procesado John Poulos. (Valentina Trespalacios: ¿Qué contenía la caja negra hallada junto al cuerpo?)

La Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado con dolo y en condición de autor, además del cargo de ocultamiento de material probatorio. No obstante, Poulos no aceptó los cargos.

Lo que se sabe del “motivo”

En las últimas horas una amiga de la joven relató para El Tiempo que Valentina viajó en noviembre pasado a Aruba y que para hacerlo le pidió a Poulos unos 1.000 dólares. Pero, según el testimonio, no hizo el viaje sola, sino con alguien de nombre Santiago, de quien no se tiene mayor información hasta el momento. (Este fue el último chat entre la DJ Valentina Trespalacios y John Poulos)

“Valentina se había ido para Aruba con Santiago, entonces, no había cómo hacer para que John no se diera cuenta de que estaba allá. Entonces, Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba dinero (1.000 dólares) y que me lo enviara a mí. Ahí fue cuando John, por medio de la casa de cambio Money Gram, me envía el dinero”, dijo la amiga.