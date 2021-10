Así avanza el tránsito por la frontera tras anuncio de apertura

“Yo tengo mi cédula venezolana. Crucé hacia Colombia sin dificultad, mostrando que tenía que reclamar unos medicamentos, sin embargo, ahora me están diciendo que no puedo entrar, porque no tengo el certificado de movilidad fronteriza, entonces me va tocar cruzar por la trocha para volver a Venezuela... Con honestidad pienso que no es mucho lo que va a cambiar, acá es un negocio que lo dejen pasar a uno y nos cobran para entrar a nuestro propio país”, narró a Dianelys Miranda.

Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, dijo que la reapertura de la frontera será de forma gradual, no obstante, aseguró que Venezuela es quien no ha permitido el flujo normal en este punto.

La situación en los límites con Táchira no es distinta, el paso a pie no supera las 3.000 personas y por las restricciones que se mantienen desde el país vecino, aún se ve a decenas de ciudadanos usando las trochas aledañas para cruzar de país a país.

Sobre la situación, Espinosa aseguró que “desde Venezuela se mantienen muchas restricciones y estas hacen que la gente se desplace a las trochas, por eso la posición colombiana ha sido: organicémonos, esa ha sido la clave, para que pasen por el puente. La persona que quiera hacer parte del estatuto no puede ingresar por la trocha y si lo hacen pierden la posibilidad”.

No obstante, para algunas personas en la zona ha sido importante el anuncio del vecino país y aseguran que sí evidencian mejoras desde que se hizo el anuncio. “Se ha visto el cambio. Yo vivo en Villa del Rosario, del lado de Colombia, y de verdad nos acercamos aquí porque me iba a vacunar en Venezuela y antes no dejaban pasar, pero desde ayer eso ha fluido el paso desde Colombia a Venezuela y de allá para acá, porque me regresé tranquilamente... En días anteriores me tocaba pasar por la trocha, no había otra forma”, contó Duberlis Moreno.

Agregó que es necesario “volver a recuperar el paso. Nunca se debió suspender, porque esta ha sido la vía de comunicación de dos países que se necesitan mutuamente y tienen una relación histórica”.

Pico y cédula

De acuerdo con el jefe de la autoridad migratoria colombiana, desde la publicación de la Resolución 0746 del Ministerio del Interior, por medio de la cual se abrían todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales con Venezuela, el paso en frontera se ha venido dando de manera gradual.

Para ingresar al país hay que tener en cuenta el número final del documento de identificación del viajero y se permite que las cédulas terminadas en número par, ingresen los días pares y para números impar, los días impares.

Los horarios funcionan de la siguiente manera: en el caso del Puesto de Control Migratorio de Paraguachón, en La Guajira, el paso de viajeros se viene realizando desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, hora colombiana.

Para los Puestos de Control Migratorio Fluviales de Puerto Carreño e Inírida, el horario de entrada y salida de viajeros es de 6:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, de acuerdo con el horario de navegación permitido.

Por su parte, el Puesto de Control Migratorio del Puente Internacional José Antonio Páez, en Arauca, viene trabajando de manera continua de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Mientras que los Puestos de Control Migratorio Terrestres ubicados en Norte de Santander, están funcionando, desde las 6:00 de la mañana.

En el caso de los Puentes Internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, se permite el ingreso de viajeros solo hasta las 3:00 de la tarde, hora colombiana, y la salida hasta las 5:00 de la tarde.

El paso por el Puesto de Control Migratorio de Puerto Santander, viene funcionando de 6:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Frente a las personas que necesitan hacer tránsito hacia el interior del país o bien, hacia un tercer destino, Migración Colombia aclaró que deberá, no solo cumplir con el sistema de pico y cédula, sino además con todos los requisitos establecidos para su ingreso, como el diligenciamiento del aplicativo Check-Mig, el tener un tiquete de salida del país, una reserva hotelera o carta de invitación, recursos económicos para su manutención y documentos de viaje válidos y vigentes.