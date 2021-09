Así cambiaron los viajes de negocios después de los atentados del 11-S

Aunque parece difícil recordarlo, hace 20 años los viajes ejecutivos no implicaban llegar al aeropuerto con horas de antelación, no era necesario quitarse los zapatos y el cinturón en los controles de seguridad, que no eran tan estrictos, ni sacar del equipaje de mano el computador y otros dispositivos electrónicos para los chequeos.

Muchas cosas cambiaron hace 20 años con los atentados terroristas del 9/11, que dejaron un saldo de más de 3.000 víctimas mortales. Después de esa fecha, muchas medidas fueron implementadas, modificando así, para siempre, la experiencia de vuelo.

Lea: Minsalud reporta 1.806 nuevos casos y 63 muertes este sábado en Colombia

“El principal cambio que hubo fue el aumento drástico de la seguridad. Antes del 11 de septiembre las medidas no eran tan estrictas, sin embargo, a raíz de ese episodio todos los protocolos cambiaron a nivel mundial, y todo se volvió más estricto”, explicó Andrés Uribe, gerente de Iata para Colombia.

A partir de ese momento, los controles en los aeropuertos se volvieron mucho más estrictos, lo que se tradujo en un aumento de la duración de los protocolos. Ahora, para vuelos locales, hay que llegar a la terminal al menos una hora antes y, para los internacionales, con cerca de tres horas de antelación. Además, se prohibieron en el equipaje de mano objetos afilados, como navajas y cortauñas.

Por otra parte, en Estados Unidos se federalizaron los chequeos aeroportuarios, que antes estaban a cargo de compañías privadas y quedaron bajo la supervisión de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), que fue creada, al igual que el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), a raíz de los atentados del 11 de septiembre.

“Después de ese episodio las cosas cambiaron básicamente en la seguridad, pero no en la experiencia dentro del avión. Lo que sí pasó, además de eso, fue que las puertas de las cabinas de mando en los aviones se volvieron blindadas”, señaló Santiago Álvarez, CEO de Latam Airlines Colombia.

Sin embargo, aunque fueron los atentados de las torres gemelas los que marcaron la nueva forma de viajar, varios episodios después de ellos fueron moldeando todavía más la experiencia hasta llegar a la que estamos habituados hoy.