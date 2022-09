Así Petro puso a Colombia “en el centro de debates fundamentales”

Gustavo Petro.

“Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen nada más que cultivar, es demonizado. Para ustedes, mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión”, afirmó el mandatario.

“¿Podemos en los tratados de libre comercio, colocar una cláusula de salvaguarda que permita la soberanía alimentaria? ¿Podríamos colocar en un estatus mundial el derecho de prioridad para usar la tierra fértil, no en la producción de combustibles para los carros, sino en la producción de alimentos para los seres humanos?”, expresó Petro en su intervención.

El miércoles se reunió miembros del Council of the Americas, con David Malpass, presidente del Banco Mundial; con Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega; y con el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez. Siga leyendo: Encuentro entre presidentes Petro y Biden este miércoles en Nueva York

Finalmente, uno de los encuentros más esperados era el que se iba a dar entre los presidentes Petro y de Estados Unidos, Joe Biden, en medio de una cena ofrecida en el Museo Americano de Historia Natural como motivo de la asamblea.

El cruce de manos no se logró debido a que el presidente Petro llegó una hora después a la cena por motivos de tráfico en esa ciudad y de agenda. La cena tenía cita para las 07:00 p. m. (hora Estados Unidos) y el presidente Petro llegó pasadas las 08:00 p. m.

“No había ninguna cita, no soy de los presidentes que está pendiente de cuándo Biden va al baño para atravesársele en el pasillo, no hay ninguna agenda concertada, entonces no pasó nada”, afirmó Petro sobre el frustrado encuentro. Lea: La razón por la que Gustavo Petro no se reunió con Joe Biden en Nueva York

Finalmente, Petro concluyó este jueves su agenda con una reunión con Filipo Grandi, alto comisionado para los Refugiados.