Así se cumplió la moción de censura al canciller Álvaro Leyva

El congresista del uribismo sostuvo que tan sólo estaba pidiendo que dejaran entrar a las barras a esas personas que estaban con afiches y fotos. “Se molestan porque tenía una foto de los militares asesinados, no sean hipócritas, a mi me respetan”, declaró.

Frente a eso el presidente Racero le respondió que “no me voy a bajar al nivel de esa intervención, le pido que se calme, respete a la corporación, respete a su partido, a los citantes, a Colombia estamos acostumbrados a sus gritos, a su pelea, está quedando mal usted. No me voy a bajar a responder a su bajeza. No voy a sacar a nadie por la fuerza, primero el diálogo así me amenacen”.