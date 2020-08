Así se cumplirán elecciones de procurador y magistrado en el Senado

Tras más de ocho meses después de última sesión presencial, éste jueves el Senado de la República, volverá a reunirse en su tradicional salón del Congreso de la República, con el objetivo de hacer la elección del procurador general que reemplazará a Fernando Carrillo y al magistrado de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero.

Y lo hará el Senado en medio de estrictas medidas de bioseguridad que fueron dispuestas por el presidente de la corporación, Arturo Char, lo que permitirá que los senadores no estén presentes todos al mismo momento de votar. Es decir tendrán un mecanismo similar al que hizo la Cámara de Representantes hace dos semanas cuando escogió al defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Char en la resolución determina que éste jueves acceso al Capitolio Nacional será limitado, y quienes lo hagan se les tomará tomará la temperatura, se les entregará un kit de bioseguridad y deberán usar de maner permanente el tapabocas y aplicarse el gel antibacterial.

En la resolución se indica además que “solo ingresarán al Capitolio los honorables congresistas, los seis candidatos y los funcionarios determinados por la Secretaría General y la Dirección General Administrativa. No se permitirá el ingreso de escoltas, funcionarios, UTL, contratistas e invitados, etc. No habrá ingreso de vehículos”.

Durante el tiempo en que estén al interior del Capitolio Nacional, los senadores están acomodados en distintos salones, unos en el recinto de plenaria, el salón de apoyo, salón de la Constitución, Salón Boyacá y la Comisión Primera del Senado.

Se les repartirá a los salones de acuerdo al orden alfabético, allí en cada salón está previsto que mantengan la distancia y sólo acudirán al salón de sesiones principal sólo al momento de votar, que es en donde estarán acondicionadas las urnas.

Precisa el presidente del Senado que “la votación será estrictamente presencial en el salón acostumbrado de sesiones, en una urna con tarjetón o papeletas institucionales, depositada por cada honorable senador, quienes se retirarán una vez cumplido su deber por la puerta auxiliar hacia el sitio de ubicación del Capitolio Nacional”.

Luego de cada una de las elecciones, las respectivas Comisiones Escrutadoras serán las encargadas de contar los votos e informar a la plenaria quiénes resultaron elegidos.

El control del ingreso, la permanencia en el Capitolio Nacional, estará a cargo de la Policía como también de la Dirección Administrativa del Senado y la Secretaría General.

ASÍ ESTÁN LAS APUESTAS

La carrera por los dos cargos que se escogerán éste jueves está prácticamente definido en el caso de procurador general, mientras que para la magistratura de la Corte Constitucional no es igual.

El reemplazo del actual procurador Fernando Carrillo Flórez, parecería estar definido que será la exministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, quien es la candidata del presidente de la República, Iván Duque. Ella recoge el apoyo de la mayoría de los partidos, Centro Democrático, Conservador, La U, Cambio Radical y Partido Liberal, al igual que los partidos cristianos. Los otros dos candidatos en la puja son Juan Carlos Cortés, el aspirante del Consejo de Estado y Wilson Ruiz, el candidato de la Corte Suprema de Justicia.

Los partidos de la oposición como Polo Democrático, Alianza Verde, Farc, entre otros estarían votando en blanco, pero no han anunciado formalmente su posición.

La elección del magistrado que reemplazará a Luis Guillermo Guerrero, en la Corte Constitucional, se hará de la terna compuesta por Natalia Ángel Cabo, Marino Tadeo Henao Ospina y Jorge Enrique Ibáñez Najar. Las apuestas políticas señanan que el ganador estaría entre Henao e Ibañez, éste último habría alcanzando el apoyo de los partidos Centro Democrático, Conservador, La U, mientras que a Henao le votarían los liberales y Cambio Radical. La plenaria está citada para el medio día y se extendería hasta las seis de la tarde.