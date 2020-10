Así va la investigación sobre el asesinato de dos hermanas en Cali

“Creemos que en un ataque de celos este hombre mató a Carolina, pero no sabemos por qué mató a Yolanda. Estamos muy dolidos con todo esto, sobre todo los niños, por eso le pedimos a las autoridades que a este asesino se le imponga la máxima condena”, señaló.

Es preciso mencionar que, en entrevista con Radio Reloj, otro familiar señaló que unas horas después de hallar los cuerpos sin vida, el presunto asesino le habría enviando una nota de voz por WhatsApp a una prima de Carolina, en el que confirmaría el crimen.

“Su hermana me irrespetó oyó, se puso a decirme que tenía mozo, y cómo me va a decir eso, así no es. Entonces pa’ que respete, pa’ que respeten los hombres”, dice el audio.

De Carolina Carmona Sánchez se sabe que era una mujer trabajadora y que tenía dos hijos, uno de ellos vivía con ella en España. En cuanto a Yolanda López Sánchez se pudo conocer que era madre de dos niños y estaba entregada a las labores del hogar.

Con respecto al presunto homicida, la Policía indicó que estaría pagando una pena por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, pero tenía un permiso y es durante ese tiempo que se habría cometido el crimen.

Por ahora, el acusado deberá responder ante la justicia, entre otros cargos, por el delito de feminicidio con circunstancia de agravación.

Cabe recordar que según la Secretaría de Seguridad y Justicia, entre el 1 y el 3 de octubre del presente año se han registrado 811 muertes violentas.