Aurelio Iragorri renunció a la presidencia del Partido de La U

En carta abierta, Aurelio Iragorri anunció su renuncia a la presidencia del partido de la U.

Señaló que si bien renuncia a la dirección de la colectividad seguirá como militante, para lo cual visitará las regiones del país defendiendo los principios del partido y construyendo una agenda programática.

Iragorri sostiene que “me voy de la dirección del Partido de la U porque siento que esta nueva oportunidad que la vida me dio puedo aprovecharla mejor fuera de un escritorio; porque creo que la Unidad que he defendido tantos años no está metida entre muros, sino que habita en los territorios de Colombia”.

“La Unidad no es una persona, no es un nombre, la Unidad somos todos los que creemos que la política sigue siendo una oportunidad para transformar positivamente a Colombia y generar los cambios que los colombianos necesitan” afirmó Iragorri.