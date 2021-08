Bad Bunny y Diana Uribe son los más escuchados por los colombianos en Spotify

Además, esta canción fue la séptima más escuchada en dicha plataforma a nivel mundial, después de temas como ‘Beggin’ de Måneskin, ‘Todo de ti’ de Rauw Alejandro, ‘Montero (Call me by your name)’ de Lil Nas X, ‘Kiss me more’ de Doja Cat y ‘Stay (with Justin Bieber)’ de The Kid Laroi. Un top en el cual no aparecieron artistas colombianos en los primeros diez lugares.

Detrás de Bud Bunny en Colombia, se encuentran las canciones ‘Todo de ti’ de Rauw Alejandro, en tercer lugar el colombiano J Balvin con ‘Qué más pues?’, mientras que en el cuarto lugar repite Rauw Alejandro con ‘2/Catorce’, el top cinco lo completa Sebastián Yatra con ‘Pareja del año’.

Por otro lado, el podcast más escuchado del verano en Colombia es el de la historiadora Diana Uribe, superando al ‘Horóscopo de Hoy’ que cuenta con contenido realizado para los seguidores de los astros como guía para su vida diaria. En el tercer lugar, ‘Despertando podcast’, seguido por ‘Entiende Tu Mente’.