Banco Mundial suspende el Doing Business por irregularidades

Pero ahora, una nueva decisión hace que los inversionistas tengan aún más dudas sobre sus siguientes movimientos, pues la organización dio a conocer que después de 17 años, momento en el que se creó el informe, se suspendería momentáneamente su publicación por “varias irregularidades con respecto a cambios en los datos de los informes Doing Business 2018 y Doing Business 2020, publicados en octubre de 2017 y 2019”, detalló en un comunicado oficial el Banco.

Hacer negocios en diferentes países es difícil, y más aún cuando existen coyunturas como la actual en la que la incertidumbre nubla el panorama. No obstante, para darle una luz a los empresarios existen diferentes tipos de informes para saber cuáles son las mejores economías para invertir. Uno de esos, y el más reconocido, es el informe Doing Business realizado por el Banco Mundial.

No obstante, estas irregularidades ahora pondrán en duda “la veracidad del score del Doing Bussines. Aumenta, más en esta coyuntura, la percepción de riesgo sobre los países, la inversión extranjera, no es que no venga a Colombia y otros países, sino que empieza a revaluar su análisis de riesgo sobre los territorios. Era la herramienta muy útil para hacer esto, buscar qué tan fácil era hacer negocios en los países”, puntualizó Gandini.

Este informe era reconocido también por entregar herramientas objetivas de las regulaciones comerciales, por lo que los diferentes inversionistas tenían en un solo documento diferentes perspectivas, más allá de solo saber el ranking de los mejores países para invertir.

Julián Arevalo, decano de economía de la Universidad Externado, por su parte afirmó que “en un contexto donde las fake news son cada vez más normales y donde abunda la evidencia de gobiernos que engañan a la ciudadanía abiertamente, que una institución tan importante como el Banco Mundial tenga irregularidades en un informe de esta envergadura, solo contribuye al deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones”.

Es por esto que, según los expertos, ahora se deberá iniciar de cero, lo que generaría que sea una herramienta que no se vuelva a usar.