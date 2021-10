Bogotá, Medellín y Tunja lideran el Índice de Competitividad; Ibagué la que más sube

El Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario hicieron público el Índice de Competitividad por Ciudades de 2021, que entrega un panorama de cómo las 32 capitales del país resistieron y afrontaron las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, las cuales condujeron a una fuerte contracción de las economías locales y un deterioro de sus indicadores sociales.

Para este año, en las primeras cinco posiciones del Índice de Competitividad se mantienen Bogotá, Medellín y su Área Metropolitana (AM), Tunja, Cali AM y Bucaramanga AM.

A pesar de mantener el liderazgo en el índice, Bogotá presenta una reducción marginal de 0,04 puntos respecto a 2020 y ahora cuenta con una calificación de 7,79 sobre 10.

Con un incremento de 0,09 puntos en la calificación general, Medellín AM mantiene el segundo lugar de la clasificación con un puntaje de 7,11 sobre

10, seguido de Tunja, ciudad que presentó un notable avance en varios pilares, lo que le permitió mantener el tercer lugar con una calificación de 6,49 sobre 10.

En el cuarto lugar se encuentra Cali AM, con una puntuación de

6,41 sobre 10. Finalmente, el quinto lugar de la clasificación general lo ocupa Bucaramanga AM, ciudad que obtiene una calificación de 6,37 sobre 10.

Las ciudades que mejoran en el índice

En cuanto a los cambios en el ranking general más importantes, se destaca el avance en dos posiciones alcanzado por Ibagué y Sincelejo, y una posición para las ciudades de Inírida, Puerto Carreño, Arauca y Yopal.

La capital del Tolima ascendió dos puestos a la posición 11 luego de mejorar su punta general de competitividad al pasar de una calificación de 5,45 a 5,64 sobre 10.

Sincelejo, por su parte, subió hasta la casilla 20 y aumentó su calificación de 4,55 a 4,63.