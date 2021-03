Bogotá todavía no comienza vacunación de población entre 60 y 79 años

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, afirmó que Bogotá todavía no ha comenzado con la vacunación contra el covid-19 de la población entre 60 y 79 años de edad.

“Es importante hacer la claridad. En el día de hoy, miércoles, en la ciudad de Bogotá no estamos vacunando personas entre 60 y 80 años. En Bogotá, estamos vacunando mayores de 80 años en 465 puntos en toda la ciudad y sin que tengan que tener cita previa, solo con pico y cédula”, afirmó.

Según el funcionario, aunque el Ministerio de Salud expidió la resolución 327 con la que autoriza el arranque de vacunación en estas edades, la norma indica que la autorización de vacunar a personas mayores de 60 es para aquellos que ya han cubierto al 100% de sus adultos mayores de 80 años y todavía tienen dosis disponibles.

“En Bogotá, no hemos terminado la vacunación de mayores de 80 años, por lo que no sabemos si nos va a sobrar vacuna o no. Una vez se termine este grupo, sabremos si contamos con vacuna sobrante para vacunar personas entre 60 y 79”, afirmó el funcionario.

Según la Secretaría de Salud, la ciudad ha recibido 145.807 dosis de Sinovac para la población adulta mayor de 80 años, y ya ha aplicado 107.021 vacunas a este grupo de edad.

Sin embargo, según el censo de la ciudad, en Bogotá hay 171.538 personas mayores de 80 años, por lo que las vacunas recibidas hasta el momento cubren al 84,9 % de la población.

El secretario de Salud informó además que una vez haya dosis disponibles, la vacunación arrancará por personas institucionalizadas, es decir, personas ubicadas en hogares de bienestar y centros de protección del adulto mayor. No se comenzará por la población en general.

Así las cosas, según el funcionario, Bogotá está a la espera de la resolución que indique cuántas vacunas le serán asignadas y la metodología para inmunizar a la población entre 60 y 79 años.