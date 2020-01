Jornada 21E, ¿funcionaron los nuevos protocolos de seguridad de los alcaldes?

“Lo que veo bien es que se ha querido llevar un protocolo ya definido a la práctica, en el que la última instancia es utilizar el ESMAD. Veo que la mayoría de alcaldes de grandes ciudades están en esa misma línea. Eso no sucedió en el segundo semestre del año pasado porque, de entrada, ya se utilizaba el Esmad”, expresó el docente y analista de la Universidad Externado de Colombia, Isidro Hernández, quien añade que celebra que no se trata de la creación de nuevos protocolos, sino el uso de los que ya existen con un enfoque más de diálogo.

Las críticas a López no fueron pocas, porque, en este caso, los agredidos fueron los miembros de las autoridades.

“Cerca al Portal Suba se agotó la primera instancia del protocolo (diálogo), la segunda instancia también se agotó (gestores de convivencia). Posteriormente hizo presencia la fuerza disponible que no es Esmad y en ese momento muchos de los manifestantes pacíficos se retiraron, pero unos pocos, delincuentes, vándalos, agredieron a los miembros de la Policía y en ese momento tuvo que intervenir el Esmad”, informó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, tras atender el hecho.

En este martes el protocolo fue activado una vez más una vez se presentaron problemas de vandalismo en Suba en la mañana. Allí fue enviado un grupo de fuerza disponible, uniformados que no tienen las mismas herramientas de protección y defensa que el escuadrón antimotines.

El experto también asegura que uno de los aspectos a evaluar son las razones que motivan a algunos manifestantes a ir al choque con las autoridades, y señala que no es correcto emplear la violencia en contra de la Fuerza Pública si lo que se busca es un acuerdo.

Por otra parte, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación y Reconciliación cree que los nuevos mandatarios todavía tienen oxígeno político para priorizar el diálogo en momentos tan tensos como los que se presentan al calor de una protesta.

“La marcha no es contra los nuevos alcaldes, es contra el gobierno Duque. Entonces, en la realidad, los nuevos alcaldes no pueden hacer más que pedir calma y buen comportamiento, como lo hacen Claudia López y Daniel Quintero”, dice al añadir que todavía los nuevos mandatarios no pueden responder a las exigencias de los marchantes, quienes tienen un pliego de peticiones más del resorte de lo nacional.

Ávila también cree que es muy pronto para evaluar si las estrategias de más conversación son efectivas o no en las ciudades.

“Las marchas están hasta ahora empezando, hay que ver qué ocurre con el paso de los meses. Por último, independientemente de las estrategias planteadas por los alcaldes, habrá que evaluar esos planteamientos en unos cuantos meses para saber qué tan efectivas han sido”, explica.