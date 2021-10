Bombardeo en el Chocó: muerte de menores reabre debate en el país

Pero el cabecilla no murió en medio del operativo, sino que fue capturado gravemente herido y conducido a un centro médico de Cali donde posteriormente falleció. En el despliegue de tropas también murieron alias ‘Carlitos’ y otras siete personas, las cuales, según el parte oficial del Gobierno su identificación estaba en manos de los forenses del Instituto de Medicina Legal.

¿OCULTAMIENTO?

El hecho de que el Gobierno no se refiriera a la muerte de los menores sino hasta que fue revelado por un senador fue tomado por algunos sectores como una clara muestra de ocultamiento. Razón por la cual citaron a debate de Control Político al ministro de Defensa, Diego Molano. El Gobierno ripostó calificando la operación de legal, pero no explicó porque no habló del tema con anterioridad.

A manera de explicación, Molano solo dijo que la operación es legítima y que la Fuerza Pública “siempre actuó con estricto apego a la ley. Aquí debería cuestionarse a quienes reclutan menores de edad para cometer actos criminales, a todos aquellos que tienen como práctica de ese frente reclutar menores para cometer actos ilegales, aquí se desarrolló una operación legítima”.