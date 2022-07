Caída en vacunación COVID: el 59% de los municipios cumplen con altas coberturas

El Ministerio de Salud reportó una reducción en el ritmo de avance del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, justo cuando el país enfrenta un pequeño pico de contagios.

“Hay un descenso en la vacunación, principalmente en refuerzos, y tristemente los nuevos casos se concentran en personas en condición de riesgo que no se han vacunado, o no completan sus esquemas o no acuden por su dosis de refuerzo”, señaló el director de Promoción y Prevención, Gersón Bermont.