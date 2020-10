Cámara votará este martes moción de censura a Mindefensa

La sesión plenaria de la Cámara de Representantes votará este martes 13 de octubre la moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, después del debate adelantado el pasado miércoles, el cual duró cerca de 10 horas.

El debate se desarrolló ese día en medio de peticiones de renuncia por parte de la oposición por el presunto desacato a la orden de la Corte Suprema de Justicia por los abusos de la policía y la justificación del funcionario a su gestión.

La moción está respaldada por los partidos Alianza Verde, Polo Democrático, Farc, Colombia Humana-Decentes, los indígenas y otros independientes, que suman menos de 40 representantes de los 171 que componen la corporación, por lo que se tendrían los votos para que el funcionario deje su cargo.

Se espera que cerca de 100 representantes den su respaldo al ministro para que siga en su cargo, un espaldarazo que ya está confirmado por los partidos Conservador y Centro Democrático, aunque de las bancadas de Cambio Radical, La U y el partido Liberal ya hay voces de apoyo.

En el debate del miércoles, el representante de la Alianza Verde Inti Asprilla, cuestionó que Trujillo, quien fue uno de los constituyentes que redactó la Constitución, la esté violando. “Que lo diferencia a usted con Nicolás Maduro Chávez, que usted mantiene una libertad económica, de resto son igual, estamos en un régimen autoritario, un autoritarismo burocrático”.

Asprilla señaló también que “si bien usted no tiene responsabilidad penal por los asesinatos, usted lamenta la situación pero no ha pedido perdón. Lo que usted hizo de utilizar aquella expresión de perdón tibio tras el asesinato de Javier Ordóñez no es pedir perdón. ¿Ministro no le da pena?”.