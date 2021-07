Camionero que atropelló a niño ciclista quedó en libertad

El conductor de una tractomula que atropelló al niño ciclista Julián Esteban Gómez en Zipaquirá fue dejado en libertad.

El hombre había sido trasladado a la URI de ese municipio, en Cundinamarca, para determinar su responsabilidad en la muerte del menor.

Este lunes, la Fiscalía informó que el hombre, cuya identidad no fue revelada, no estaba en estado de alicoramiento, tenía toda su documentación en regla y no tenía reportes de comparendo o multas de tránsito pendientes, por lo que fue dejado en libertad.