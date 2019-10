Candidatos a alcaldía capturados en Nariño podrán ser elegidos: Registraduría

Según informó el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, los candidatos capturados recientemente en Rosario, Nariño, pueden ser elegidos como alcalde de este municipio debido a que se trata de una medida preventiva y no de una sentencia condenatoria .

“Mientras no haya una condena en firme, no se incurriría en una inhabilidad o en una situación de inelegibilidad. Independientemente de que estén capturados o detenidos podrán ser elegidos y los ciudadanos podrán votar por ellos porque no existe una condena en firme en contra de cada uno de ellos”, dijo el registrador.

(Los dos únicos candidatos a Alcaldía en municipio de Nariño están en la cárcel).

Galindo agregó que de ser elegidos habría que esperar si al momento de la posesión existe la sentencia en firme en contra de ellos o no. En caso de que tomen el poder y sean condenados después, se configuraría una inhabilidad sobreviniente que los obligaría a dejar el cargo.

Hace algunas horas la Fiscalía capturó a Lauro Nel Arturo Guerrero del Partido Conservador y a Alberto Folleco de Cambio Radical, ambos aspirantes a la Alcaldía de Rosario, Nariño.

El pronunciamiento lo hizo el registrador en el marco del encuentro que sostuvo el presidente de la República, Iván Duque Márquez, con las autoridades electorales y los observadores internacionals, a quienes se les entregó información de cómo se ha venido trabajando en la preparación de un escenario democrático para el próximo 27 de octubre.

A su turno, la jefe de la Misión de la Unión Interamericana de Organismos electorales, Carmen Imbet, aseguró que son elecciones regionales muy bien preparadas por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral .

“Se trata de las primeras elecciones posacuerdo con candidaturas muy especiales y yo pienso que es una oportunidad que tiene el electorado colombiano para decidir confiado en el sistema electoral y confiado que cada voto va a permitir la garantía de la democracia”, agregó la delegada.

Para estas elecciones habrá cerca de 150 observadores internacionales desplegados por el territorio Nacional, revisando cómo transcurre el proceso electoral y preelectoral.

