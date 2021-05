Caos en Popayán por confrontaciones que se presentaron tras movilizaciones

En Popayán, las masivas movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque, la cuales cumplieron su primer mes, terminaron en violentas confrontaciones entre algunos manifestantes y los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía. Lea aquí: Más de 17 heridos dejó confrontación entre manifestantes y policía en Popayán

Ese ambiente de alegría y de paz que se vivió en las horas de la mañana, cuando alrededor de cincuenta mil personas marcharon desde diferentes puntos de la ciudad hacia el centro histórico, se convirtió después en verdaderas batallas campales.

“Vamos hasta el final en este paro, porque no queremos ver a Iván Duque en la presidencia, no ha hecho otra cosa que gobernar para un sector en particular y no para los colombianos”, manifestó Flor Chilito, ama de casa que se unió a las movilizaciones.

Después llegaron las confrontaciones. Como bien lo presenció Colprensa, un joven terminó con una herida abierta en la cabeza tras ser impactado, al parecer, por una bomba aturdidora lanzada por un policía.

“El socio estaba a mi lado, yo vi cuando ese desgraciado le lanzó eso, así sin agüero, no le importó apuntarnos y dispararnos”, gritó uno de los manifestantes que ayudó a evacuar al herido en una motocicleta.

Aunque las autoridades no han dado un balance de lo sucedido este viernes en la capital del Cauca, funcionarios del Hospital Universitario San José confirmaron que a ese centro asistencial ingresaron diez ciudadanos heridos.

“Nueve de los lesionados son por objetos contundentes y uno de ellos por un disparo en la cabeza”, explicaron los galenos de este centro asistencial.

Es que las confrontaciones se registraron por los menos en cuatro puntos de la ciudad, más cuando varios encapuchados saquearon dos almacenes de cadena, estancos y cafeterías, obligando a la Policía a intervenir violentamente.